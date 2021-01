Tumore ai polmoni, ascoltiamo il Dott. Antonino Daidone

Il tumore dei polmoni è uno dei big killer oncologici del nostro tempo, ovvero uno dei tumore che maggiormente colpisce la popolazione. E’ un tumore che ha diverse cause; una causa è di sicuro il tabagismo, ovvero il fumo di sigarette, ma anche cause ambientali e di genetica. Ce ne parla il Dott. Daidone Antonino oncologo presso Servizi Sanitari Alcamesi. Per effettuare una corretta diagnosi è necessario un’attenta valutazione clinica dei vari sintomi che presenta il paziente, un RX al torace, seguito poi da analisi di secondo livello come la TAC, la PET e la Pet-Tac.

